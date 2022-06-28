基隆消防局今日上午舉行111年度防災演習，模擬一輛油罐車於中山隧道內起火，救災人員除滅火外，也請新北支援雙軸排煙車，有資深消防員認為，基隆隧道多，盼能添購排煙車，提升救災效率。局長陳隆輝表示，會努力向中央爭取補助。

消防局首次將隧道災害列為演練項目，模擬落石崩塌、掉落於隧道口，車輛因未注意發生連環車禍、駕駛受困，有一輛油罐車石油外洩引發大火，另有一台電動車起火待救，消防隊出動消防車及救助器材車到場，採「斷電、穿刺、降溫」搶救，並請新北消防局派全台唯一「雙軸排煙車」支援。

副市長林永發致詞時表示，本市已與鄰近的救災單位簽訂支援協定，如隧道內發生車輛漏油等事故時，可以請求支援，這次感謝北區事故專業技術小組、新北市消防局支援本市排煙車輛，也希望交通部等中央單位能補助添購。

一名資深消防員提及，隧道內若起火排煙不易，目前基隆只有排煙機，盼局內可以將設備升級。陳隆輝也說，基隆境內雖然沒有超長的雪山隧道，但有38座隧道，其中7座長度超過1公里，需要配備1台小型排煙車，已將此設備列為需添購的裝備，並向交通部爭取補助，提升救災能力。

新北擁有全台唯一雙軸排煙車，長8.5公尺、車寬2.5公尺、車高3.3公尺、車重15公噸，雙排煙機均具備水霧功能，每分鐘可打出流量達3200公升的水霧，除了車後的大型排煙機外，還有車體中段的兩台中型排煙機，可產生高膨脹比的泡沫，適用於易燃性液體等火災。