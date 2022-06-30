基隆市政府今年訂於「基隆港務分公司-麗都蝶客花園」，舉辦市民聯合婚禮，新人將在基隆港及山海見證下，共同許下海誓山盟，名額僅限50對，即日起開放報名。

基隆港東岸旅運中心麗都蝶客花園，以花圃、木棧道、木紋磚打造「類郵輪」甲板視覺造景，不僅設有海洋藝術、休憩棚架，更植栽花園，除可眺望、感受基隆山海城市環繞的特殊景色，花海美景也一覽無遺，港公司日前宣布對外開放，每週末上午10時至下午5時供參觀，至7月31日止。

基隆市長林右昌表示，今年聯合婚禮特別選在整建完成的「基隆港務分公司-空中花園」舉辦，這棟全新港務大樓，除可俯瞰美麗海景，未來更有精品商圈、咖啡廳等休閒娛樂，相信能成為全新打卡地標，給市民更便利生活，歡迎民眾及遊客能前來參觀，一起體驗基隆的美，以及城市這些年的改變。

民政處長王榆森指出，今年主題是「幸福基隆港，戀戀山海城」，透過空中花園結合基隆的山海美景，讓每對新人都能夠擁有最美的婚紗拍攝及婚禮場地，並在基隆港見證下，渡過人生最重要的一天，今年名額50對，即日起攜帶文件至中正區行政大樓7樓現場報名即可，預計7月8日舉辦新人說明會。

王榆森強調，這次活動有眾多在地業者加入「辦嫁妝」行列，包括連續5年支持婚禮活動的慶安宮與法朵創意婚紗，每對新人都可獲得高效能除濕機1台、結婚書約、市長簽名金鏟子等。此外，8月31日活動當天還會抽出婚紗攝影套裝組，以及蜜月旅程等多項賀禮。