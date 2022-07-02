第33屆金曲獎頒獎典禮在今（2日）晚間於高雄巨蛋盛大舉行，最佳新人獎競爭相當激烈，這屆入圍的有裝咖人、雷擎、當代電影大師、 許光漢、呂彥良、珂拉琪、Haezee，頒獎人是去年獲獎的壞特?te，最後由組合「珂拉琪」拿下最佳新人獎座，網路上有許多粉絲大誇珂拉琪辨識度很高。

「把我們的音樂，獻給所有為了性別、種族、語言而努力的人們。」，雙人組合珂拉琪由Natsuko Lariyod（夏子．拉裡又斯）、Ông Ka-koân（王家權）組成，團名靈感來自法語一種藝術技法「拼貼畫」（Collage），特色是使用多元的樂器元素，且主唱夏子擅長畫畫，歌曲封面就是由她繪製，一首〈萬千花蕊慈母悲哀〉在 YouTube 已經累積超過 839 萬點擊。

他們在表演過後到得獎感言區接受採訪，兩人表示是情侶關係，是組團後才在一起2年多，對於拿下最佳新人獎，他們表示：「蠻平靜的，剛剛很開心。」珂拉琪也向一路支持的粉絲表達謝意：「一直以來很多聽眾朋友喜歡我們，謝謝一直以來對我們的支持。」由於專輯《MEmento．MORI》涵括台語、阿美族語、日語，因此無法入圍任何語系的專輯獎項，對於未來的創作會不會選擇專一語言，他們回答：「未來要寫什麼樣的東西，順其自然。」

珂拉琪奪下本屆最佳新人獎。（圖／台視提供）

珂拉琪在網路上很受歡迎，獨特的台式風格深獲粉絲喜愛。（圖／截取自PTT）

今年金曲獎於7月2日在高雄巨蛋舉行，過去金曲獎曾在第12、13、16屆移師高雄，今年第33屆金曲獎第4度將舞台選在熱情的港都，頒獎典禮地點定在台雄巨蛋，希望藉由金曲讓南北藝文領域能夠互相交流；典禮主持人為「國民姑丈」羅時豐擔任，羅時豐為此苦練身材，金曲視覺影像帥翻全場，星光大道主持人由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與客家電視台主持人陳明珠聯手主持。表演嘉賓請來韋禮安及9m88，同時有令人驚喜的跨界組合，包括魏如萱+米莎、旺福+黃妃、Matzka+大淵等三組歌手/樂團的跨組和演出。

疫情仍然延燒，根據主辦方要求，今年重新開放現場觀眾，活動全程務必配戴口罩，入場前須配合測量額溫並以酒精消毒，若發燒超過37.5或正處於居家隔離、居家檢疫、自主防疫及自主健康管理期間者，亦或是有呼吸道、腹瀉等症狀者，為防疫考量將無法入場。承辦單位台視將於當日下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮。國內網路獨家免費直播及重播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。