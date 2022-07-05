金曲製作人陳子鴻是知名資深音樂製作人，曾合作劉德華、張惠妹、李玟等知名歌手，更是台語歌后江蕙的經紀人，音樂資歷豐富，不過陳子鴻今（5日）凌晨卻無預警發文：「我職業生涯最後的使命」，還寫下：「我會盡力，真的有點累了」。

57歲陳子鴻今凌晨在臉書發文：「為流行音樂培養更專業的幕前幕後人才，大概是我職業生涯最後的使命。」接著還表示：「我會盡力，但...真的有點累了」，陳子鴻罕PO低潮文，引發各界關心，歌手荒山亮就留言：「老師加油！您可以的」，朱海君也鼓勵：「老師辛苦了，也謝謝您」，陳思安則說：「老師辛苦了，台灣音樂有您推動真好」。

陳子鴻臉書全文。（圖／取材自陳子鴻臉書）

陳子鴻日前才到高雄參加第33屆金曲獎頒獎典禮，事後並現身入圍「最佳新人獎」的馬來西亞唱作才女Haezee黃瑋昕的慶功宴，當時陳子鴻大讚黃瑋昕才貌雙全，有做音樂的能力，並鼓勵她的作品可以加強勾勒情感共鳴，陳子鴻認為，只要持續創作，黃瑋昕絕對有機會再叩關金曲。

而陳子鴻隔天一早就搭高鐵趕回台北，直說：「兩年多沒有如此馬不停蹄了，一大早趕回台北迎接一整天的工作。」對照陳子鴻凌晨罕PO低潮文，也引發各界關心。