王子邱勝翊（中）笑說想與陳治廷（左）、黃文廷組團。（陳俊吉攝）

王子邱勝翊透露過去活動時，曾有粉絲私闖宿舍。（陳俊吉攝）

陳治廷（左起）、王子邱勝翊、黃文廷。（陳俊吉攝）

王子邱勝翊今（11日）率領《原子少年》選手黃文廷、陳治廷出席「2022橘子嘉年華夏日召橘令」記者會，絕佳的默契也讓王子開玩笑要跟2人組團，「我們的搭配比JPM還好，而且平均年齡還可以拉低，就讓他們2個（毛弟、小杰）先休息。」會擔心體力跟不上嗎？他認老的說：「體力好像會有點跟不上，但我平常有在運動，應該ok啦。」

此外，任容萱與凱渥前男模林柏澍傳了多年緋聞，2人的地下情在10日浮出水面，身為好友的王子表示相當祝福，「看到她開心，我也很開心。」至於偶像戀愛究竟要公開還是低調？他則說：「我覺得要看個人，因為每個人對於感情都有自己的想法，沒有一定。」

王子和《原子少年》淵源頗深，不僅和地球合作表演也曾擔任助力導師，身為前輩的他大方分享演藝圈經驗給2人，「當然會遇到很多輿論壓力，但就是專注在個人事業上，做好本分、朝自己的夢想邁進；以前我們比較沒有發言權，都是被公司包裝好，但現在年輕人更喜歡做自己，有自己的風格跟特色是很棒的趨勢。」

陳治廷日前錄製小S（徐熙娣）的《小姐不熙娣》，透露小S相當幽默，「S姐跟我想像中一樣幽默、機智，當天也發生滿多有趣的事，S姐的幽默都可以讓人哄堂大笑。」至於有沒有被小S摸胸揩油？他笑說小S當時表示如果不是疫情期間，她很想這麼做，但疫情期間大家都距離比較遠。

《原子少年》將於本周六舉辦第2場演唱會，一開賣即秒售，再次印證選手們的高人氣，黃文廷坦言連家人都沒搶到票，至於下一步規劃，黃文廷、陳治廷透露原子少年接下來將發行寫真書、商演等大型活動。人氣爆棚的2人透露節目播出後，常在路上被粉絲認出，黃文廷笑說曾在買襪子時被認出，陳治廷則是在健身房遇到熱情男粉絲，他害羞的說：「沒想過會在做夾胸運動時被認出。」

王子呼籲迷絲追星一定要理智，他透露在Lollipop活動期間，宿舍曾遭歌迷私闖，他還原當時的恐怖經驗說：「有次電梯門一打開，就有一排歌迷坐在騎樓下，後來只好請公司幫忙處裡。」剛完成《全明星觀察中2》的王子表示目前已經進組拍戲，預計在下半年推出。