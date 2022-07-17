小S（徐熙娣）出道多年，不僅外貌亮麗，身材火辣，幽默又搞笑的風格成為綜藝界的天后，主持風格受許多觀眾喜愛，與許雅鈞（Mike）結婚後生下三個寶貝女兒，家庭生活美滿；近日小S登時尚雜誌，拍攝造型與平時的她落差非常大，造型還被網友戲稱是「烏骨雞爪」，引起網路熱議。

小S日前在社群平台發文：「感謝SENSE雜誌的邀約，還有攝影大師柏諺，拍出讓我愛不釋手的作品」，小S風格大膽，這次拍攝也嘗試與以往不同的造型，圖片中她僅露出一隻眼睛，雙手和臉上都用黑色網紗包裹著，手套還黏上浮誇的金色長指甲，只是遠遠一看，令許多網友想到食材：「嚇我一跳…一直以為第一張是烏骨雞的雞腳」、「我剛也以為是s要賣雞腳了…」、「好餓」、「第一張我也認為是烏骨雞爪，而且是用老滷汁滷得油亮那種。」

在這組照片中，小S嘗試了金色長髮，過去她以一頭俏麗短髮示人，沒想到長髮造型也很好看，而且非常有氣勢，其中一幕小S俯視男模，眼神嬌媚又霸氣，獲得許多粉絲一面倒好評「長髮也好好看」、「金色長髮感覺更年輕了」、「S長髮也好正喔」、「拜託留成這樣！」、「要不要考慮留長髮」

除了時尚工作，小S日前跨界採訪台北市長柯文哲，兩人互動間幽默感十足，小S更邊哭邊走到滿頭問號的市長面前，突然要求：「你就抱我就對了」，把柯文哲嚇到大喊：「抱你？」屁股還從椅子上彈跳起，身體也往後移動，綜藝式的反應逗樂不少網友。