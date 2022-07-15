女星小S徐熙娣2005年和老公許雅鈞結婚後，接連產下3名漂亮女兒，經常和網友分享家人間的相處日常，日前小S就在Podcast頻道《老娘的老娘》，透露正值青春期的二女兒Lily，向她透露一定要去隆鼻，對此小S本人表示反對，哪知後來Lily卻自行上網購買，號稱能讓山根變挺的「夾鼻器」，只是想變美卻被醫生告知可能引發嚴重後果。

日前小S在Podcast頻道《老娘的老娘》，聊起孩子們的叛逆行徑，有一次，二女兒Lily向她鄭重宣布：「媽媽我長大之後一定要去隆鼻」，小S立刻勸阻，對Lily說：「妳知不知道妳有多漂亮！妳鼻子已經是完美」深怕女兒術中有任何閃失，不料14歲的Lily沒醒悟，背著小S上網購買了夾鼻器，想讓鼻頭變小。

美女醫師王彥文警告別亂用夾鼻器。(圖/王彥文 FB)

然而，坊間流傳的所謂「夾鼻器」看似對人體無害，甚至標榜擁有強大功能，卻被醫生正式提出警告：「真的不要亂用夾鼻器喔！」根據《tvbs新聞網》報導，美女醫生王彥文強調，由於夾鼻器可能引發血液循環不良，使鼻子組織產生壞死，或者鼻腔內粘膜破損產生嚴重的感染，「整個鼻子爛掉都有可能」，不可不謹慎使用。

另一方面，王彥文也在FB《王彥文醫師。我的丸美誌》提出愛美見解，她認為想要擁有完美鼻型，通常建議手術一勞永逸。不過，若是有民眾真的不敢動刀，王彥文醫師也建議使用「微整形」的方式，透過施打填充物或是使用線雕加強鼻部的挺度和線條感，以達變美目的。不過仍要在施作前和醫生討論，才是最安全的愛美方式。