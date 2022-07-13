女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣從小就特別受關注，而娜娜長年學音樂的才女氣質和甜美外型，讓她近年在演藝圈發展順遂；娜娜從成年後，造型也越來越多變，最近分享雜誌攝影工作的花絮照，頂著一頭大紅髮超前衛，辣到粉絲差點認不出來。

歐陽娜娜前段時間才被網紅質疑形象崩壞，用誇張聳動地標題嚇暈眾人，「清純少女崩壞史：年少成名的大提琴美少女為何變成觀眾眼中茶味滿滿、乾哥哥好多的崩壞女星？參加真人秀節目潮流合伙人、嚮往的生活爭議多」；她面對質疑聲浪，也自信地PO影片間接回應，「拉琴是她一輩子會做的事情，但不是唯一會做的事」，被一票網友推爆。

歐陽娜娜整頭大紅髮，酷辣模樣粉絲差點認不出來。(圖/ 摘自歐陽娜娜微博)

昨（12日）歐陽娜娜在微博分享拍攝雜誌封面的花絮照，和以往深色系髮色不同，她竟頂著整頭大紅髮相當前衛時尚，擺出各種姿勢，率性外又不失她個人特色，成功變身一位超辣酷妹；其中一張照片中，特寫歐陽娜娜的甜美臉蛋，清楚看見她並未隨著年紀劣化，狀態反而越來越絕了。

大批粉絲被歐陽娜娜這個罕見造型美暈，紛紛留言盛讚，「酷girl」、「女神太辣了吧」、「好像AI女友，美得有點不真實」、「好像電影裡面會有的造型，期待娜娜趕快有新的影視作品」、「這眼神太電了吧」、「紅髮意外適合妳，有機會染一次吧」、「好酷好有個性，這可以是娜娜紅」。