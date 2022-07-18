女星徐若瑄（Vivian）早年拍攝多部影視作品，同時推出多張單曲專輯，頗有文字天賦的她還會歌詞創作，替周杰倫、羅志祥、王心凌、謝霆鋒、庾澄慶等人做詞，才華受大眾肯定，日前才開心宣佈因疫情延期的演唱會重新啟動，敲定時程將於9月3日開唱，一樣以凍齡出名的她，近日卻發文嘆：「30歲以後沒有天生麗質、沒有人不會老」。

徐若瑄於今（18）日發文：「30歲以後就沒有天生麗質了！」外界對她的評價都是逆齡女神，多年過去外表都沒什麼變，徐若瑄坦言沒有捷徑：「健康、美麗、線條，都是用汗水、努力不懈而來的」，今年47歲的她有感而發：「沒有人不會老，健康就好」，她不忘提醒粉絲也要養成運動的好習慣；照片中徐若瑄似乎是素顏，不過她的皮膚狀態非常好，仍然保持白皙透亮，下巴上還有幾滴汗水，顯然剛才劇烈運動過。

徐若瑄曬出脖子上的汗，證明她所言不假，外界看到的美麗都是她靠著運動維持，引來好友戴愛玲留言：「沒錯！運動健康美麗又舒壓」，徐若瑄樂回：「妳是運動狂人」，許多粉絲留言認同徐若瑄的觀點。

上個月徐若瑄突然發文透露她意外跌倒，沒受傷但受了驚嚇：「昨晚我在下完雨的階梯，緩緩走下樓時，不慎鞋底打滑，直覺反應用右手臂去撐」，當晚她的姊姊問她：『還好嗎？怎麼摔的？』，因為不知道怎樣說明，於是Vivian就手畫了2張圖來告訴姊姊『大概是這樣！』」，表示沒有外傷，只是被嚇到了。