身心障礙者沒有車搭乘就像沒有腳，寸步難行，嘉義縣若竹兒智能發展中心的交通車12年來接送偏鄉的學員，車子操到老舊，人跟車三不五時「顧路」，23日在縣長翁章梁見證下，汰換新車，學員外出有安全有保障，中心負責人「林爸」林朋輝替孩子們鞠躬感謝。
若竹兒教育基金會陪伴身心障礙者20多年，從日間照護擴大為全日型居住機構，還有智能發展中心訓練學員生活能力、識字、烘焙工作技能，學員從20歲到60餘歲，有的學員從年輕到老都這裡，外出參加活動、就醫都要有交通車接送，車子壞了就寸步難行。
林朋輝說，感謝恆青機電有限公司陸續捐贈4輛車，知道有1輛車用了12年，已老舊維修不易，這次捐第5輛車來汰換舊車，新車特別改裝了車門，還有加裝自動升降踏板，讓學員們上下車更容易及安全。
林朋輝說，這輛舊車到溪口、水上、大林、民雄、嘉義市等各地接送學員，近幾年維修費用多，還經常半路拋錨，要調度車輛接駁學員、拖車進廠維修，很困擾也很擔憂，但顧好學員安全最重要，能獲捐贈新車來汰換，非常感謝。
翁章梁表示，他擔任縣府社會局長到現任嘉義縣長，一路見證了恆青機電持續捐車，替若竹兒們解決交通問題，非常難得的緣份，也見證了這家企業把做公益當成是做業務績效在推動，以及若竹兒基金會秉持熱情服務弱勢的初衷，成長為專業化的永續服務機構。
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