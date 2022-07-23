嘉義若竹兒智能發展中心負責人林朋輝（左）感謝恆青機電為若竹兒們汰舊換新車。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁及地方各界人士見證若竹兒基金會獲贈新車汰換舊車。（廖素慧攝）

身心障礙者沒有車搭乘就像沒有腳，寸步難行，嘉義縣若竹兒智能發展中心的交通車12年來接送偏鄉的學員，車子操到老舊，人跟車三不五時「顧路」，23日在縣長翁章梁見證下，汰換新車，學員外出有安全有保障，中心負責人「林爸」林朋輝替孩子們鞠躬感謝。

若竹兒教育基金會陪伴身心障礙者20多年，從日間照護擴大為全日型居住機構，還有智能發展中心訓練學員生活能力、識字、烘焙工作技能，學員從20歲到60餘歲，有的學員從年輕到老都這裡，外出參加活動、就醫都要有交通車接送，車子壞了就寸步難行。

林朋輝說，感謝恆青機電有限公司陸續捐贈4輛車，知道有1輛車用了12年，已老舊維修不易，這次捐第5輛車來汰換舊車，新車特別改裝了車門，還有加裝自動升降踏板，讓學員們上下車更容易及安全。

林朋輝說，這輛舊車到溪口、水上、大林、民雄、嘉義市等各地接送學員，近幾年維修費用多，還經常半路拋錨，要調度車輛接駁學員、拖車進廠維修，很困擾也很擔憂，但顧好學員安全最重要，能獲捐贈新車來汰換，非常感謝。

翁章梁表示，他擔任縣府社會局長到現任嘉義縣長，一路見證了恆青機電持續捐車，替若竹兒們解決交通問題，非常難得的緣份，也見證了這家企業把做公益當成是做業務績效在推動，以及若竹兒基金會秉持熱情服務弱勢的初衷，成長為專業化的永續服務機構。