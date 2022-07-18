黃懷萱今接受媒體聯訪，即將於8月發行專輯。（陳俊吉攝）

黃懷萱今接受媒體聯訪，即將於8月發行專輯。（陳俊吉攝）

黃懷萱外型亮麗，擁有纖細蠻腰及一雙修長美腿。（陳俊吉攝）

黃品源的19歲女兒黃懷萱，即將發行新專輯《Edy》，18日接受媒體聯訪，她表示這次自己投資20萬元做音樂，不希望靠誰。她不希望被貼上「星二代」標籤，「星二代也是人，每一個人都有自己的特色，我很開心有良性競爭。」她也不希望外界認為藝人比較有錢，「我覺得不是這樣的，我就是能省則省、愛環保愛地球的人。」

她表示，自己在紐約念書是半工半讀，雖然爸爸也會幫忙，但她能省就省，有在接飯店的爵士鋼琴演出，「跟幾個朋友組團接表演，二三小時50塊美金」，私下生活「我都搭地鐵、走路上下學，我也會去買超市醜的、剩下來的菜，比較便宜，像我在台灣買比較黑的香蕉一串才50塊台幣」。

黃懷萱擁有深邃五官以及175公分高挑身材，被網友譽為最美星二代，她也遺傳了爸爸的好歌喉，暑假過後即將升大二，這次返台發片，被問到爸爸有何建議？她說：「他很相信我，也很高興我很自律、很努力去做音樂，把作品做好。」她說，爸爸平常就會給她談吐方面的機會教育，也會提醒她「妝不要化得太濃」。爸爸沒有給她禁愛令，「他說隨緣，他相信我很會看人」，被問單身嗎？她直言「這可以不透露嗎？」

她5月中返台，隔離了兩周，談到疫情影響，她坦言3月在美國的時候已得過新冠，沒有後遺症，但自從打完疫苗後就會心悸、頭暈、不能呼吸，今年初赴紐約時，在飛機上覺得呼吸不到，趕緊呼叫空姐、找醫生給她呼吸器、多喝水才好一點。

她這次返台一切靠自己，和爸爸久未見面，她說，兩人上次見面，是爸爸4月在美國紐澤西巡迴時，她去找他當他的特別嘉賓，演唱新專輯中的單曲〈What Will You Do〉，兩人平常靠視訊聯繫。而她下周返回紐約，12月再返台做一些演出。