金曲歌后魏如萱23日2度登高雄巨蛋舉辦「HAVE A NICE ：DAY」巡迴演唱會，邀來林宥嘉擔任嘉賓對唱〈在不確定的世界裡〉、〈陪著你〉，氣氛嗨翻。2人現在都為人父母，私下也會交流育兒經，他先前在早上與她討論歌單時，特別關心她是否剛送兒子「路易」去上學，他感嘆說，她很了不起，現在身兼母親、歌手，同時還要忙選物店、擔任電台DJ等。

因此林宥嘉這次在挑歌中，刻意選唱這2首歌曲，希望讓她在演唱會歌曲中幾乎不會有太多的改變，而是他可以來配合唱的歌，他貼心說：「我覺得這是最好的決定，原本也擔心要練唱、熟悉歌曲會有負擔，但沒想到對我來說也是輕鬆的，很享受。」並提到，去年在魏如萱的台北場時，被〈陪著你〉的歌詞打動、當場落淚，盼昨晚能帶給高雄聽眾心中安慰、治癒的感受。

魏如萱打趣說一看到林宥嘉就想起美味的烤雞串，原來林宥嘉之前向她介紹高雄美食，讓魏如萱念念不忘，魏如萱在台上問：「今天吃了沒？」他笑回：「剛等上台吃了2串。」讓她十分羨慕。

她全場一連飆唱新歌〈哎呀哎呀〉、〈查有此人〉及夯曲〈你啊你啊〉、〈末路狂花〉等30首歌曲，大唱6種不同語言歌詞，更笑稱這是唱過最長的演唱會，這次為高雄場打造3套新造型服裝，她昨一開場，身穿一襲白皙雪人裝，坐在高台彈鋼琴接連飆唱演唱〈IF〉、〈恐慌症〉等。

她隨後換上超迷你短褲，秀出一雙修長美腿，開玩笑說：「如果褲子更短一些，你們會更喜歡嗎？」粉絲大叫：「會！」魏如萱開心又霸氣說：「來把剪刀吧，我立刻剪。」她最後一套服飾則因外罩的小花圖形很像月餅上的花紋，魏如萱自虧為「月餅裝」，還在台上預祝大家中秋節快樂，逗笑粉絲。