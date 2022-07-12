黃玠迎接出道15週年，舉辦「今年，25歲」巡迴演唱會，將經典歌曲「25歲」重新編曲錄製，作為獻給歌迷最溫暖的禮物，一同找回青春記憶，他日前他到魏如萱的「OH夜DJ」節目中宣傳演唱會，也預先為接下來的電台代班暖身。

魏如萱7月23日的「HAVE A NICE ：DAY」巡迴演唱會高雄站即將到來，她跟電台請假專心備戰演唱會，多年的好友黃玠也義氣相挺幫魏如萱代班，於本週一到週五連續代班五天，黃玠幽默表示，他是代班DJ「五天樂」，讓聽眾五天都會很快樂。

魏如萱分享，黃玠近期在家發生的趣事，黃玠在家門口發現了一條巨大的蛇，至少有兩公尺長，且身體很粗，社區出現大蛇讓附近住戶都很慌張，黃玠請專業人員來處理抓蛇，善良的黃玠說，蛇本身沒有錯，只是跑錯地方，把蛇交給動保處安置才是最好的方法。黃玠提到，在等待抓蛇人員來的40分鐘，家門口瞬間成了里民大會，讓他才有機會知道左鄰右舍是誰，大家和樂融融，是很有趣的經驗。

當天抓蛇人員到場後表示，這是他們在台北市區接獲通報以來抓過最大條的蛇，讓魏如萱驚呼，「是好運！蛇不是也稱作小龍嗎？而且這麼大條，黃玠一定會鴻運當頭。」