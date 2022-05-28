民視競技歌唱節目《台灣那麼旺》本周播出由綜藝天王胡瓜搭檔代班主持人賴慧如，在日前確診的白家綺感謝胡瓜的疼愛與體諒，除了關心她還特別叮囑她保重身體，更謝謝賴慧如的支援代班，讓她好好安心隔離恢復體力。

胡瓜說：「賴慧如年紀小頗有大將之風，稍微點一下就融會貫通，而且她也是節目的前身《明日之星》出來的歌手，在節目出道後發光發熱還入圍今年的金曲獎，來節目出道成為歌王、歌后還有演戲主持，除了許富凱、曹雅雯，賴慧如也是見證者之一。」除了鼓勵更多年輕人勇敢追夢來參加節目，大讚「前任參賽者」賴慧如闖出自己的一片天，讓他超有面子。

賴慧如第一次這樣主持大型歌唱節目，「自從接到代班任務就沒有一天睡好，真的好險有瓜哥的帶領，不然我剛上台都有點發抖。」在節目上除了要介紹參賽者、背台詞還要接胡瓜超快速的好笑「哏」是她最大壓力來源，賴慧如說：「太佩服瓜哥實在太好笑了，有時候講出來的話我都沒反應過來，真想把他大腦打開知道裡面裝什麼，怎麼這麼厲害。」賴慧如說會努力好好把節目主持好，等待女神白家綺回歸。