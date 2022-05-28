選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》本集再次面臨淘汰危機，八大行星中的兩團將遭團滅。預告中可以看到許多少年都紅了眼眶，星際導師Ella也在看完演出後激動給出鼓勵，淚崩向所有父母喊話：「請你們以自己的孩子為榮。」Ella給予選手肯定：「謝謝你們帶給我們這麼巨大的能量，你們真的都很棒！」

在新一輪賽制「星球聯盟」中，風格迥異的八顆行星兩兩合作，共同推派5位選手出演歌唱舞台、7位選手展現舞蹈舞台。上集由舞蹈舞台先發，而本周日則展現動人的歌唱舞台。由天王星以及地球組成的天地聯盟，歌唱組集合原子少年兩大「顏值天花板」林佳辰、蔡承祐，搭配歌唱實力堅強的高有翔、瑋弟以及首次上場的陳廷豪，星際導師周湯豪給出高評價：「這就是男團該有的樣子。」

《原子少年ATOM BOYZ》每周日晚8點於TVBS 42歡樂台、TVBS精采台、LINE TV播出；每周五晚10點於中視播出；每周六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架。