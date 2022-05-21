大陸以女星為參賽者的選秀節目《乘風破浪的姐姐》，兩季播出後讓多名30歲以上女星再創演藝事業巔峰，第三季把節目名稱改為《乘風破浪》，正式演出名單中有4名來自台灣的女星，令不少觀眾更期待；《乘風破浪》此次還找來前兩季總冠軍寧靜和那英，兩人第一集碰面對話火藥味超重，一直被懷疑整形的寧靜，遭那英超直接一句話搞得超尷尬，讓網友看了都嚇呆。

《乘風破浪》第一集開頭就讓前兩季總冠軍碰面，分別是資深女演員寧靜和歌后那英，兩人個性都是又直又衝，講話毫不掩飾；寧靜和那英見面時先禮貌握手，坐下後你來我往的對話內容堪比唇槍舌戰，讓觀眾看了都冷汗直流。

《乘風破浪》此次還找來前兩季總冠軍寧靜和那英，兩人第一集碰面對話火藥味超重，一直被懷疑整形的寧靜，遭那英超直接一句話搞得超尷尬，讓網友看了都嚇呆。(圖/ 摘自《乘風破浪》微博)

寧靜先開口和那英說話，稱讚她「妳比幾年前漂亮欸」，沒想到那英秒回「但我沒整」，讓寧靜愣了幾秒，回覆說「我知道，我看得出來」；兩人簡單的對話卻讓網友嚇呆，因為從第一季以來寧靜就被質疑有整形過，那英的回答不免讓人誤會在「諷刺她」。

那英和寧靜在大陸都算是資深前輩，那英已經出道34年，寧靜則有32年，那英被節目組單獨訪問時，拿兩人資歷、身分地位和個性做比較，她絲毫不擔憂地說，「我比她（寧靜）地位高，對吧？怎麼說我還是她前輩呢」；《乘風破浪》才開播就造成熱烈討論，網友看完都直說，「她們互相抓頭髮我都相信」、「我要看到血流成河」、「還以為要吵起來了」、「兩人都不是省油的燈」。