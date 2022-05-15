41歲港星「阿嬌」鍾欣潼2年前和台灣「醫界王陽明」賴弘國結束14個月的短命婚，近年則將事業重心轉往大陸；日前她錄製《乘風破浪》被主持人謝娜揶揄「可以再瘦一點」，造成網友兩派大論戰。阿嬌近日參加戀愛實境秀《90婚介所》擔任見證官，並在節目上大談「剝蝦論」，說欣賞年輕人的主動，注意細節、會為她寫歌的男生更加分；被問及「是否看另一半手機？」時，阿嬌也聊到了她個人對此的獨特見解。

阿嬌近日加入戀愛實境秀《90婚介所》擔任見證官，她在節目中談起感情觀，表示很欣賞現在年輕人的主動，會直接地說出「我愛你」3字；她還說：「我就比較喜歡在很多細節上會注意的人，如果太直男的，我就有點『下頭』（掃興）」。聊到另一半給的驚喜，她笑說好像沒有：「給我的驚喜，好像阿Sa（蔡卓妍）給得比較多」，之後又補充說：「我想起來了，為我寫歌吧！」

阿嬌看到有位男生替女生剝蝦，大讚：「這個行為很加分」。（圖／取自微博）

節目中請來4對男女互動，眾人享用晚餐時，阿嬌看到有位男生替女生剝蝦，大讚：「這個行為很加分，因為我也喜歡人家剝給我吃，不剝我就不吃」。被問到「分手後還能做朋友嗎？」，她表示：「如果他是有背叛你的話，或者分手是很難看的，那就刪掉」，至於「是否會看另一半的手機？」，阿嬌強調：「我不會看！因為我覺得這個是很沒有禮貌的，你不看我我不看你，就是各自保持適當的尊重」。

阿嬌表示不會去看另一半的手機，認為這是沒有禮貌的行為。（圖／取自微博）

前段時間阿嬌為了實境秀《乘風破浪》（原《乘風破浪的姐姐》）努力調整體態，瘦回出道巔峰顏值驚艷眾人，但日前有網友爆料參與《乘風破浪》現場錄影的內幕，大咖女主持謝娜竟當眾揶揄阿嬌體態；謝娜先稱讚阿嬌瘦了，但馬上又補了一句「還可以再瘦一點」，引起熱議。阿嬌後來在微博公開超自虐瘦身餐，透露自己一整天只吃紫薯，嚴格飲食控管令粉絲看了心疼兼佩服，直呼：「快瘦到變成仙女了」。