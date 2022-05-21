本土知名AV導演圤智雨先前找網紅鄧佳華拍攝成人片《華根初上》，開始受到關注，平時經常在臉書分享正妹或性相關議題，不久前還公開海選男優，給素人上陣演出的機會，列出條件掀起網友熱烈討論；圤智雨今（21日）曬出第一位露臉報名的勇者，湧入大量留言盛讚「這個很可以」。

圤智雨不久前才在臉書發文徵選男優，喊話「給你機會當男優！真心不騙」，透露「簡單又暴力」的遊戲規則，有興趣的男網友訊息聯絡他，自我介紹身高體重、居住地和職業等基本資料外，還得附上個人臉部高清照，及誠實報告尺寸和性經驗；最後會請廣大粉絲當評審，以留言數判定可否當男優演出。

當時徵選男優文章曝光後，立刻獲得網友熱烈響應，今日圤智雨在臉書公開第一位報名勇者，是一名身高178公分性經驗豐富的鮮肉，還將報名者臉部高清照一併公開，在最後不忘問粉絲們，「今晚23:59分前，留言決定一下他適合當男優嗎？」

大票網友看到鮮肉報名還勇敢附上高清照，清秀外貌也被大推，「比鄧X華好太多了」、「這位可以」、「支持」、「經驗豐富，這勇者推啦」、「不管怎樣挺一波」、「這個帥多了」、「適合喔，至少他敢報名」、「勇氣可嘉」、「給過，看起來乾淨就支持」、「勇者就是挺」。