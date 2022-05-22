民視《綜藝大集合》日前前往雲林斗六的紅螞蟻生態世界錄影，一早遊戲錄製相當順利，直到進行新遊戲跳高破氣球時，遮雨棚上方突然傳出巨大的聲響，大家驚嚇地抬頭查看才發現是一群野生獼猴，一群獼猴坐在鋼索上好奇的彎腰低頭往下看，胡瓜被獼猴逗樂說：「其實牠們是來加碼的！」獼猴似乎也對熱鬧人群感興趣，遲遲不願離開，在獼猴的注視下胡瓜繼續講解遊戲規則，形成「獼猴看錄影」的搞笑畫面。

遊戲開始時參賽者穿著砂紙背心，須用跳高的背向式動作，將掛在跳高墊上的氣球戳破，共分為三個難易程度不同的關卡，當天參加節目錄製的斗六高中，也是跳高紀錄保持人張騰仁的母校，田徑教練派出四位田徑專項的同學們參加遊戲挑戰，藝人群也不甘示弱的派出運動能力佼好的的余思達跟賴品丞。

經過前兩關緊張刺激的比賽，至第3關時只剩下藝人組的賴品丞、余思達及斗六高中的一位同學，他們需要用肚子、腳及腰來破氣球，需要同時將氣球戳破才算過關，難易度大大提升讓同學不堪體力的消耗，連續兩次都挑戰失敗，一旁的教練雖然覺得可惜，但表示同學已經做得很棒了，阿翔說：「他第一次是肚子沒破到氣球，第二次是腳沒破到氣球，兩次打平剛好氣球全破。」此話一出，眾人紛紛覺得有道理。