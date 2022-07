美國前總統川普的第一任妻子伊凡娜(Ivana Trump)辭世

美國前總統川普的第一任妻子伊凡娜(Ivana Trump)周四據說因心跳停止,倒在曼哈頓家中的樓梯底下辭世。

綜合《每日郵報》(Daily Mail)和《紐約郵報》(New York Post)等外電14日報導,雖然73歲的伊凡娜1992年因為川普外遇離婚,最後沒能如願進入白宮,成為第一夫人,但也沒輕易放過川普。她取得約2,000萬美元(近6億台幣),價值1,500萬美元(近4.5億台幣)的房地產,還有棕櫚灘(Palm Beach)馬阿拉歌(Mar-a-Lago)俱樂部49%的所有權,以及一年35萬美元(約1,047萬台幣)的贍養費,並得以保有全部的珠寶首飾。而她也從這堅實的財務基礎上,開始打造自己的億萬美元商業帝國。

1996年她在《大老婆俱樂部》(The First Wives Club)中客串演出,留下了一句名言,那就是「別火大,全拿走」(Don't get mad, get everything)。毫無疑問的,伊凡娜的確說到做到了。她不僅經營時尚和珠寶業務,也重新重拾1970年代就已展開的模特兒事業。

美國前總統川普的第一任妻子伊凡娜(Ivana Trump)辭世

伊凡娜在《大老婆俱樂部》(The First Wives Club)中客串演出,留下了一句名言,那就是「別火大,全拿走」(Don't get mad, get everything)。

據《名人淨值》(Celebrity Net Worth)估計,她去世時身價達1億美元(近30億台幣)。伊凡娜1949年出生於捷克茲林(Zlin)市,父親澤爾尼切克(Miloš Zelníček)是電機工程師,而母親澤妮奇科娃(Marie Zelníčková)是電話接線員。

雖然家境並不富裕,但父親鼓勵她發展滑雪長才,也就是靠這天賦,她逃出當時捷克的共產鐵幕。1971年,她嫁給第一任丈夫奧地利滑雪教練溫克邁爾(Alfred Winklmayr)後,遷居加拿大,除了擔任滑雪教練外,也從事模特兒事業。1973年和第一任丈夫離婚的伊凡娜說,在她眼裡,當模特兒不過是份臨時工作。

然而,正由於擔任模特兒,讓她1976年時在紐約市和川普結緣,也使她大開眼界,踏入奢華的財富世界。1977年她成為川普的第一任妻子,並陸續生下小唐納,伊凡卡和艾瑞克3個孩子。而她在這15年風風雨雨的婚姻中,幾乎成了川普的左右手。