美國前總統川普的第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）辭世

美國前總統川普的第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）周四據說因心跳停止，倒在曼哈頓家中的樓梯底下辭世。

綜合《每日郵報》（Daily Mail）和《紐約郵報》（New York Post）等外電14日報導，雖然73歲的伊凡娜1992年因為川普外遇離婚，最後沒能如願進入白宮，成為第一夫人，但也沒輕易放過川普。她取得約2,000萬美元（近6億台幣），價值1,500萬美元（近4.5億台幣）的房地產，還有棕櫚灘（Palm Beach）馬阿拉歌（Mar-a-Lago）俱樂部49%的所有權，以及一年35萬美元（約1,047萬台幣）的贍養費，並得以保有全部的珠寶首飾。而她也從這堅實的財務基礎上，開始打造自己的億萬美元商業帝國。

1996年她在《大老婆俱樂部》（The First Wives Club）中客串演出，留下了一句名言，那就是「別火大，全拿走」（Don't get mad, get everything）。毫無疑問的，伊凡娜的確說到做到了。她不僅經營時尚和珠寶業務，也重新重拾1970年代就已展開的模特兒事業。

美國前總統川普的第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）辭世

伊凡娜在《大老婆俱樂部》（The First Wives Club）中客串演出，留下了一句名言，那就是「別火大，全拿走」（Don't get mad, get everything）。

據《名人淨值》（Celebrity Net Worth）估計，她去世時身價達1億美元（近30億台幣）。伊凡娜1949年出生於捷克茲林（Zlin）市，父親澤爾尼切克（Miloš Zelníček）是電機工程師，而母親澤妮奇科娃（Marie Zelníčková）是電話接線員。

雖然家境並不富裕，但父親鼓勵她發展滑雪長才，也就是靠這天賦，她逃出當時捷克的共產鐵幕。1971年，她嫁給第一任丈夫奧地利滑雪教練溫克邁爾（Alfred Winklmayr）後，遷居加拿大，除了擔任滑雪教練外，也從事模特兒事業。1973年和第一任丈夫離婚的伊凡娜說，在她眼裡，當模特兒不過是份臨時工作。

然而，正由於擔任模特兒，讓她1976年時在紐約市和川普結緣，也使她大開眼界，踏入奢華的財富世界。1977年她成為川普的第一任妻子，並陸續生下小唐納，伊凡卡和艾瑞克3個孩子。而她在這15年風風雨雨的婚姻中，幾乎成了川普的左右手。