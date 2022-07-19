華語天后李玟（Co Co）今年2月登上央視春晚，被拍到臉繃不自然的特寫鏡頭，讓她身陷整形風波，面對外界質疑，總是樂觀面對，而近日她則辣曬比基尼，身穿三點式泳裝解放好身材，美背和蠻腰超火辣，同時，李玟還豪曬素顏的正面照，47歲真實狀態全都露。

李玟結束音樂實境節目《聲生不息》後，就飛到三亞渡假，童心未泯的她曬出與彩虹同框照，只見李玟身穿綁帶式比基尼，轉過身只有兩條線綁著，螞蟻腰和白皙美背全都露，同時，李玟也放送全身照，包著浴巾入鏡的她，S曲線相當吸睛，一雙筷子腿又細又長，好身材相當不科學。

李玟放送比基尼。（圖／取材自李玟微博）

李玟辣曬S曲線。（圖／取材自李玟微博）

同時，李玟還豪曬素顏正面照，她隨興地用太陽眼鏡把頭髮往後梳，脂粉未施的李玟肌膚依舊緊緻、光滑，五官俏麗，臉上沒有太多歲月痕跡，47歲狀態仍極佳，網友看了紛紛留言：「這身材太美了吧，女神在眼前沒空看彩虹了」、「Co Co真是身材好皮膚好性格好」、「素顏Co也好美，尤其這背影」。

李玟大方PO素顏。（圖／取材自李玟微博）

其實，李玟日前才因PO素顏照引發熱議，雖然下半臉和下巴有明顯皺紋，不過李玟仍高EQ說：「我從來都沒有覺得自己是美女。我只是想做自己， 要愛我的人是愛我的人品跟才華，一個人的外表不會永久的。希望喜歡我的人是因為我的個性跟才華」，態度相當坦然。