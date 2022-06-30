疫情解封、宴會市場復甦，礁溪寒沐酒店抓準蓄勢待發的婚宴商機，即日起至12月31日止，分別推出「乘風沐愛」婚宴專案與「精選嫁日」婚宴專案、「乘風沐愛」婚宴專案。前者提供「一見鍾情」優惠，首次諮詢一周內完成下訂及簽約，加碼提供全宜蘭唯一豪華遊艇浪漫婚紗攝影的夢幻好禮，加價再享勞斯萊斯豪華轎車迎娶服務。「精選嫁日」婚宴專案則精選好日享有優惠價格，兩專案最低預訂桌數須達20桌。

礁溪寒沐酒店「乘風沐愛」系列婚宴專案，每桌10位最低18,888元＋10％起，內容包括宴會場地與布置、海陸盛宴中式桌席、專業燈光音響設備等，薦提供婚宴試菜享8折優惠、婚宴當晚喜房升等入住15坪、每晚價值25,000元的迎曦閣客房，更加碼贈送結婚週年祝福好禮，包含MU TABLE自助晚餐兩客及迎曦閣客房住宿乙晚等禮遇，訂席達指定桌數至多可送兩晚，相當於馬上享有破萬元的超值回饋，獻上誠意滿滿的祝福，同時也替新人省荷包。

另外，礁溪寒沐酒店「乘風沐愛」婚宴專案是與宜蘭知名豪華遊艇業者「紅牡蠣」合作，聯手打造獨一無二的海上浪漫體驗。賓客於首次諮詢完一周內完成下訂及簽約，可免費享價值超過萬元的租借遊艇服務，讓新人可以帶著攝影師，一起登上遊艇拍攝唯美婚紗，加價還可搭乘遊艇出海，一覽龜山島、欣賞牛奶海，在蔚藍的海中享受猶如海島婚禮般的浪漫與夢幻。礁溪寒沐酒店同步提供美學空間、網美鍾愛的甜甜圈打卡牆與典雅的拍照背板等，供新人取景拍攝。此外，婚禮當天享有勞斯萊斯豪華轎車迎娶與寒沐會館三個月免費體驗等多重禮遇。