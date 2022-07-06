聯盟自由市場繼續開跑，至今已出現數筆簽約交易案，目前籃網雙星杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)動向令人好奇，此外勇士、湖人操作也引起外界大量關注，而今天據《Yahoo Sports》名記海恩斯(Chris Haynes)報導，湖人又進行補強，以1年短約簽下舊將湯瑪斯布萊恩(Thomas Bryant)！

Free agent Thomas Bryant has reached an agreement with the Los Angeles Lakers on a one-year deal and will be given opportunity to win starting center position, league sources tell @YahooSports: https://t.co/J6Rg5ECNuf — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 6, 2022

湖人開市後動作還不少，雖未留下蒙克(Malik Monk)，但接連簽下安德生(Juan Toscano-Anderson)、沃克(Lonnie Walker IV)、布朗(Troy Brown Jr.)、達米安瓊斯(Damian Jones)等人，今天他們繼續補強，以1年約簽下曾效力湖人的中鋒布萊恩，海恩斯指出他很有可能成為湖人開季先發中鋒。

而據傳暴龍、塞爾提克、公鹿、爵士等隊都有意網羅布萊恩，但他最後仍選擇老東家湖人。上季布萊恩因傷只為巫師打了27場，平均上陣16.3分鐘，留下場均7.4分4籃板0.9助攻的成績單，投籃命中率52%、外線28.6%、罰球87.5%，在巫師效力四季平均有11分6.2籃板1.4助攻0.9阻攻的表現。

Thomas Bryant Career High 31 Points/0 Missed Field Goals Full Highlights... https://t.co/ZJxfzKkAkh wtfff 14/14 — ً (@promised_you2) June 22, 2020

布萊恩今年24歲，2017年次輪第42順位被爵士選上，隨即被送往湖人，但在湖人僅出賽15場留下1.5分1.1籃板，隔年就被裁掉，2018年加入巫師至今，在當年12月對太陽比賽他14投14中砍下31分13籃板，延長賽豪取16分率隊獲勝，成為聯盟23年來以14投14中寫下100%命中率第五位、最年輕球員紀錄。