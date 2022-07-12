根據《Heavy》記者鄧維尼12日搶先爆料，隨著遲遲找不出交易韋斯布魯克的有效方案，湖人或許準備開啟B計畫，那就是招募早已鎖定的溜馬中鋒透納，鄧維尼強調湖人想要換來透納，至少必須付出荷頓塔克、納恩與足以對應的選秀權。

其實不僅湖人想要招募透納，近年待在溜馬打得很不開心的透納，上季早已公開表態自己想要離隊另謀發展，因為透納雖然擁有優異禁區攻守能力，特別是在封阻方面，卻在溜馬始終找不到穩定上場時間與發揮空間，也讓他早已忍不下去。

鄧維尼指出，光從透納下個球季1750萬美元合約來看，荷頓塔克下季年薪1030萬美元，納恩則是530萬美元，薪資上的匹配相差不多，如果湖人願意搭上未來選秀權跟溜馬提出交易，或許也想把透納送走的溜馬，將會點頭答應這筆交易。

既然湖人還是找不到韋斯布魯克與厄文互換東家的有效方案，那麼還不如趕緊補進透納這名優質長人，藉以有效改善他們上季內線疲軟問題，問題是不知道詹姆斯能否滿意這樣的補強，畢竟詹皇當前一心只想趕緊找來厄文，重新在湖人攜手爭冠。