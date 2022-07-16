恐怕連提出交易申請的籃網球星杜蘭特也沒料到，自己的交易行情竟然這麼差！根據《紐約時報》資深記者史坦爆料，當前熱火交易頭號目標是爵士射手米契爾，而非杜蘭特，主因出在籃網索價過高，熱火不願送走阿德拉約，也讓熱火換來杜蘭特機會很低。

畢竟比起杜蘭特，熱火跟爵士談判交易米契爾的難度較小，儘管米契爾跟爵士還有4年1.35億美元合約，比起籃網的漫天喊價，已經打算重建的爵士，明顯比較容易進行談判，加上熱火爭奪米契爾的主要競爭者尼克，目前已經被爵士嚇退了。

因為謠傳爵士開出相當誇張的報價，不僅索取葛萊姆斯、奎克利、托平與麥克布萊德等4名球員，還要尼克至少6個首輪籤，當然讓尼克徹底打消招募米契爾的可能性，目前雙方談判已經陷入無解局面，接著就看爵士是否願意降低索取的報價。

但跟米契爾相比，堪稱聯盟人氣與球技前5強之內的杜蘭特，如今竟然落到提出交易申請還沒人要的窘境，甚至《ESPN》記者溫霍斯特爆料，目前球隊高層都去度假了，籃網也更希望杜蘭特繼續留下，因為他們找不到可以滿意的交易條件或籌碼。