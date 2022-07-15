為了得到米契爾，看來尼克勢必付出相當誇張的代價！根據《The Athletic》記者凱茲15日爆料，尼克最近24小時內跟爵士積極協商交易米契爾，爵士卻打算開出不會輸給2020年快艇換來保羅喬治的誇張報價，不僅想要首輪籤，更要不少尼克新秀。

快艇在2020年為了搶來保羅喬治，不僅給了雷霆包含賈林納利、亞歷山大兩名球員，還送上5個首輪籤、2個選秀交換權，如今爵士也不願意白白送走培養多年的得分好手米契爾，況且爵士鐵了心想要打掉重練，首輪籤對他們來說自然相當重要。

目前傳出爵士索取的價碼包含尼克當前最多可以給出的8個首輪籤當中的大多數，以及選秀交換權，甚至瞄準格萊姆斯、奎克利、托平、麥克布萊德、雷迪許等尼克新秀，就是打算藉由米契爾的交易好好賺上一筆，也讓尼克遲遲不敢點頭答應。

現在就看尼克與爵士哪一邊先做出讓步，才有辦法讓這筆攸關米契爾這名得分好手的交易成真，只是隨著米契爾跳槽尼克，也就代表爵士未來幾年準備淪為西區各隊爭相痛宰的「弱雞」了。