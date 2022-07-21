Steph is the second NBA player to host the ESPYs but the first to do so after winning the Finals 😂 pic.twitter.com/sXEB9UetqN — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) July 21, 2022

今年ESPY頒獎典禮21日在洛杉磯舉行，找來的主持人是剛獲生涯首次總冠軍賽MVP的勇士球星史蒂芬柯瑞，他除了拿下生涯第3次的ESPY年度最佳NBA球員，更在台上「妙語如珠」，包含「小皇帝」詹姆斯、「綠衫軍」塞爾提克都被狂酸，只能說「笑」果十足！

入圍今年ESPN年度最佳NBA球員的有柯瑞、東契奇、恩比德和約基奇，最後是由柯瑞生涯第3度獲獎，史上拿過這個獎最多次的球員是詹姆斯的7次，喬丹也拿過4次，只是穿上綠色西裝擔任主持人的柯瑞，今天明顯站在台上搶光所有焦點。

因為柯瑞一開始就開了詹姆斯玩笑，「我是史上第2位來主持ESPY頒獎典禮的NBA球員，想一想還蠻瘋狂的，詹姆斯是史上首位，但他是在輸掉2007年總冠軍賽後才來主持。」他還故意停頓一下才繼續說出：「所以我主持起來感覺好多了。」

甚至柯瑞在官方開場影片當中透露，在他走上台開場之際，美國知名搞笑藝人凱文哈特建議他要這樣講，「我以自己是阿耶莎的丈夫感到驕傲，我以自己是戴爾柯瑞的兒子感到驕傲，我以自己是塞爾提克的『老爸』感到驕傲。」完全諷刺塞爾提克今年總冠軍賽敗在他的手上。