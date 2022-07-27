籃網控衛班西蒙斯（Ben Simmons）雖然上季只是穿著小丑裝坐在板凳席，他仍名列聯盟第16位最佳控衛！根據美國籃球網站HoopsHype評選「新球季25位最佳控衛」，湖人韋斯布魯克（Russell Westbrook）辛苦一整季也只排在第22名。有球迷質疑，為何整季沒上場的西蒙斯還可以排名那麼高？

HoopsHype是依據西蒙斯最後一次的完整球季（2020-21）來評斷，那季他出賽58場，平均14.3分、7.2籃板、6.9助攻，入選聯盟防守第一隊（連續兩季）。「無論如何，西蒙斯仍是個傑出的控衛，但是籃網新球季還圍繞著許多問題，所以我們給他的排名不能再更高了。」

籃網另一號問題人物厄文（Kyrie Irving）排名第8，儘管因為疫苗問題大量缺陣，「當厄文在場上的時候，他依舊是聯盟最具爆發力的得分好手之一。」還有厄文變幻無窮的控球招式，留下許多羞辱對手的精彩鏡頭。

逃離籃網、前往投靠七六人的哈登（James Harden）正好排在厄文之前（第7名），就如哈登自己所說，他沒有每場都拿40分，但他仍有場均22分、7.7籃板、10.3助攻的高效能。

排名前3的控衛依序是獨行俠東契奇（Luka Doncic）、勇士隊柯瑞（Stephen Curry）、灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）。東契奇被認為是當今「持球重力」最大的控衛，意即他手上有球就會同時吸引多位防守者，甚至足以打亂對手的布陣。柯瑞則是「無球重力」最大的控衛，即使他手上沒球，對方的多位防守者也必須分神來看管他。