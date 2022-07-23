根據《ESPN》記者麥克曼納明爆料，湖人「小皇帝」詹姆斯已經受夠了韋斯布魯克，下個球季完全不想跟他一起同隊打球，「現在已經非常清晰了，詹姆斯已經無法忍受韋斯布魯克，他明年不想再跟韋斯布魯克成為隊友，更別提繼續一起打球。」

詹姆斯除了先前在夏季聯賽場邊跟韋斯布魯克形同陌路，更謠傳鼓吹湖人管理階層趕緊把厄文從籃網交易過來，讓他們兩人可在湖人重新聯手打球，就算韋斯布魯克不斷涉入交易傳言，詹皇也從來沒有發表過反對意見或評論，看來確實撕破臉。

甚至麥克曼納明的《ESPN》同事邦坦普斯直接放話，只要韋斯布魯克離開了湖人，他有可能永遠從NBA消失，因為不會再有球隊會想要他，因為韋斯布魯克始終把自己定位成超級球星，也認為自己根本不需要聽取任何人的建議，完全引火自焚。

其實韋斯布魯克當前處境就跟幾年前的「甜瓜」安森尼相當類似，安森尼一度也陷入沒球可打窘境，要不是他想開願意放下身段，重新在拓荒者擔任綠葉球員找到出路，甜瓜恐怕早就從NBA消失不見了，接下來就看韋斯布魯克何時才可以醒悟！