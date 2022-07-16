湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯這下子擺明槓上「綠衫軍」塞爾提克球迷了！詹皇在最新一集「The Shop」電視節目當中，被問到自己最討厭在哪裡打球的尖銳問題，沒想到他毫不思索回答，「波士頓！因為塞爾提克球迷都是他X的種族歧視者。」

也難怪詹姆斯這麼討厭塞爾提克球迷，因為塞爾提克主場TD花園堪稱相當難打的NBA主場之一，跟湖人一樣屬於拿下17罐的傳統強豪，塞爾提克主場氣氛相當火爆，綠軍球迷也常用髒話問候對方球員，讓很多球員來到波士頓無法適應。

會讓詹姆斯負面印象如此深刻的主因，則是當年他效力騎士期間，經常會跟塞爾提克交手，也成波士頓球迷眼中釘，就算現在跳槽湖人打球，每次前往TD花園打球，詹皇還是成為全場波士頓球迷主要謾罵對象，畢竟他總能幫助母隊贏球。

只是比起討論詹姆斯最討厭打球的地方，當前他處在是否要跟湖人提前續約的關鍵時刻，當前傳出詹皇刻意拿續約問題，威脅湖人管理階層趕緊把厄文挖來，因為現在詹皇一心只想跟厄文重新聯手，也沒打算繼續跟韋斯布魯克並肩作戰了。