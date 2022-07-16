根據《ESPN》統計專家戈斯貝瑞公布NBA上季最低效跳投手排行榜，結果在全聯盟出手至少300次的球員當中，最低效跳投手不是湖人後衛「忍者龜」韋斯布魯克，而是熱火前鋒吉米巴特勒，韋少甚至只排第3，因為第2名是尼克前鋒蘭道爾。

吉米巴特勒上季平均每次跳投出手，只有拿到0.77分，這個分數相當離譜，因為聯盟平均跳投得分是1.01分，優異且穩定的射手甚至可以拿到平均1.20分，可見巴特勒的跳投績效有多差，但他向來習慣例行賽隨便打打，有這種數據也不意外。

至於蘭道爾上季平均每次跳投只拿0.83分，因為就算他擁有相當強壯的身材條件，上季卻不太願意往禁區裡面打，反而不斷在外圍投射，拚命做著自己並不擅長的工作，也讓他的身價大跌，成為最低效跳投手排行榜第2，只能說他自找的。

韋斯布魯克上季平均每次跳投拿0.84分，僅比蘭道爾好上一點，並列這個排行榜第4的是上季年度新秀暴龍前鋒史考提巴恩斯，以及七六人前鋒寇克馬茲的0.85分，證明這兩名年輕球員的跳投能力確實需要好好改善才行。