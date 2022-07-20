勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）度過NBA生涯最棒的球季之後，他唯一的遺憾就是他屈服於外界壓力去施打COVID-19疫苗。他本周告訴《FanSided》說：「老實講，我仍然希望我沒有接種。但是該做的就還是得做。」他去年開季前一度拒打疫苗，發現可能無法出賽之後就認命施打，沒想到他打完之後很快就觸發聯盟的健康與安全協議。

威金斯說：「我做了，然後我入選明星賽，拿到總冠軍，那是美好的部分，我沒有失去這一年，我生涯最棒的一年。但是對我的身體來說，我就是不喜歡讓那種東西打進身體，而且我沒有選擇的餘地，我不喜歡那種沒接種就無法比賽的情況。」

當時威金斯面臨的情況和厄文（Kyrie Irving）差不多，勇士所在的舊金山有疫苗規定，如果威金斯不接種就無法在主場出賽。威金斯提出的「不喜歡被強迫」也是美國極右派用來反對地方政府的理由。

保守派人士布魯瑟維茲（Alex Bruesewitz）曾推文稱讚：「厄文拿自己的3300萬美元年薪來冒險，歷史將會永遠記得他是個對抗醫療暴政的領袖。」地方政府沒有管束客場球員，例如厄文無法在紐約出賽，卻可以到勇士主場打球，因此這些規定也有令人詬病的地方。