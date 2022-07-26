高雄市26日公布新增2584例確診個案，盛行率18.78％，整體疫情趨勢持續緩降。某船廠傳出BA.5群聚案、已有12人感染。衛生局26日表示，針對昨日首次檢驗陰性者107人再採檢，4人驗出Ct值但都無症狀，其中2人疑似首次感染，Ct值偏高，已送基因定序。

據了解，船廠該指標個案已接種過三劑莫德納疫苗，5月18日首度確診，7月13日再次出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉酸痛等狀況，為二次確診者，15日經PCR採檢呈陽性，Ct值17，經中央基因定序證實為BA.5首例，已傳染給同住家人2人，職場則有10人染疫。

衛生局昨稱，該案疫調匡列接觸者家人有3人，1人陰性，2人陽性，Ct介於21-22。另職場匡列118人，檢驗116人，有10人為陽性，有兩人為重複感染。另外1人已在國外，1人檢驗中。

衛生局表示，針對該確診者的職場接觸者、首次檢驗陰性者107人、25日再進行序列採檢，除了1人Ct值為28.8，其餘3人Ct值35至36，4人均無症狀。其中2人於5月曾確診，初步研判應為舊案。另2人Ct值偏高，已送基因定序，進一步確認病毒株BA.2或BA.5以釐清相關風險，評估在職場的疫情並沒有進一步擴散，已有初步掌握。

市長陳其邁強調，針對高雄港港埠工作者應加強個人防護、催種第四劑COVID-19疫苗並落實風險對象COVID-19居家快篩健康監測。

高雄長庚紀念醫院教授林孟志表示，COVID-19 BA.4／BA.5目前已成為全球盛行的主流病毒株，相較於Omicron變異病毒株特性，「免疫逃脫」風險較高，且傳染力統計高於Omicron約40％，症狀較為明顯。但在許多已發生BA.4／BA.5盛行的國家地區研究統計，並無發現有顯著高於Omicron的重症或死亡風險。

研究顯示，若已接種疫苗的人，感染後嚴重程度會減緩，也降低傳播給他人的機率。如已感染過，再來BA.4、BA.5的確有機會再次感染。最好方法是感染後三個月如未打滿疫苗，仍要再次接種，打疫苗是最有效BA.4、BA.5病毒的防治方法。

高市府疫情指揮中心強調，儘早接種疫苗、完整接種疫苗，可有效降低重症或死亡風險。也提醒市民朋友須繼續落實勤洗手、戴口罩、多消毒，使用快篩試劑早期診斷、確診患者儘早服用藥物，落實防疫，維持防疫新生活。