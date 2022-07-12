全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特交易案破局，馬斯克以推特違反協議，終止這樁440億美元（約新台幣1.3兆）的交易案，此舉讓推特相當不滿，打算對馬斯克提告，要求完成交易，對此，馬斯克用一張自製的迷因梗圖嘲諷對方，引起熱烈討論。

馬斯克以推特官方拒絕公布假帳號資料、假帳號過多等3條交易協議為由，宣布停止收購推特，這讓推特相當火大，馬上反擊將尋求法律途徑，雙方法律戰一觸即發。

交易案破局的消息重挫推特股價，周一暴跌超過11%，收在32.65美元，遠低於交易案談定的每股54.20美元的收購價，特斯拉股價也不理想，周一下跌超過6.5%，以703.03美元作收。

對於推特有意提告的消息，馬斯克在推特上貼出一張自製的「馬斯克大笑」梗圖回應，只見梗圖有四張馬斯克大笑的照片，每張對應的欄位分別寫下，「他們說我不能買推特」、「然後他們說不會公開機器人帳號資訊」、「現在他們想在法院裡逼我買下推特」及「現在他們必須在法院公開機器人帳號資訊」嘲諷推特董事會的行為。

不僅如此，馬斯克隨後也貼出一張動作巨星Chuck Norris下棋的梗圖，棋盤中局勢明顯偏向一方，馬斯克還附上「將死」（checkmate）諧音的「chuckmate」暗示自己與推特之間的關係。

CNN報導，由於馬斯克與推特的交易，除了購買意願之外，還牽涉融資等次要問題，這會讓情勢變得更加複雜，最簡單的狀況就是雙方和平分手，馬斯克支付分手費。