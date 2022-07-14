美國創紀錄的6月通膨餘波猶存，市場聚焦銀行股財報，摩根大通、摩根士丹利周四（14日）公布第2季財報，兩者獲利均大減，顯示經濟衰退風險日益增加，10年期美債殖利率升至2.998%。美股周四開盤3大指數大跌，道瓊工業指數下跌逾500點，那斯達克指數跌1.3%。

截至台北時間21點35分，道瓊工業指數下跌514.7點（或1.67%），暫報30258.09點；那斯達克指數下跌150.17點（或1.34%），暫報11097.41點；標普500指數下跌58.55點（或1.54%），暫報3743.23點；費城半導體指數下跌33.9點（或1.32%），暫報2543.46點。

5大科技巨頭齊挫，谷歌、Meta跌逾1%；銀行股財報遠低市場預期，跌幅普遍約1%至2%，摩根大通跌約3.7%，摩根士丹利跌1.6%。

半導體類股方面，艾司摩爾、美光和英特爾跌超過1%，台積電開高走低， 一度漲約0.5%後翻黑，目前跌約0.7%，報80.68美元；聯電ADR下跌1.5%。

銀行業通常為整體經濟的風向球，市場關注銀行股財報。小摩、大摩周四公布第2季財報，前者提撥高額不良貸款準備金，獲利較去年同期大減28%；後者營收利潤均低於市場預期，獲利年減29%。