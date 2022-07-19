因通膨不斷飆升和全球主要央行將大幅升息的預期升溫導致股市暴跌，今年第二季美國股票型基金淨資產創下史無前例的大失血。

根據Refinitiv Lipper提供的數據，第二季美國股票型基金淨資產規模縮水2.1兆美元，跌至9.2兆美元，創下歷來最大單季跌幅。

先鋒領航Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares和SPDR S&P 500 ETF Trust這兩檔基金第二季的淨資產分別減少775億美元和705億美元，失血程度最為嚴重。Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares則跌掉693億美元，在美國股票基金淨資產前十大跌幅中排名第三。

標普500指數第二季下跌16.45%，創下2020年首季以來最大單季跌幅，以科技股為主的那斯達克指數季線跌22.4%，創下2008年金融危機以來最大單季跌幅。

與此同時，美國股票型共同基金的淨資產也在今年4月至6月平均縮水了15.3%。

今年以來聯準會已連續3次升息，繼6月升息75基點後，市場預期該美國央行可能在7月底的會議上再次升息3碼。

由於美國6月消費者年通膨率進一步升至9.1%，再創40多年新高，對於聯準會將在7月會議升息100個基點的預期一度超越對升息3碼的押注。惟近日已有數位聯準會決策官員刻意淡化了7月升息1整個百分點的可能性，也為美股帶來支撐。

在企業受到借貸成本升高和利潤下滑的雙重打擊之際，市場也越來越擔心央行激進升息將導致全球經濟陷入衰退。

高盛出具報告指出，如果美國經濟陷入衰退，到2022年底，標普500指數可能下跌19%，至3,150點，而股票本益比也將急劇萎縮。高盛並表示，就經濟衰退而言，這次美股從高峰跌到谷底約34%跌幅，將比歷史平均值（跌30%）稍微嚴重一些。

周一標普500指數收跌0.84%，為3,830.85點。

根據Lipper提供的數據，截至7月13日當周，美國股票基金已連續第三周外流。