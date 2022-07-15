（22:32）道瓊工業指數漲幅擴大，漲超過600點，指數最高來到31249.44點；那斯達克指數漲約1.2%。

美國6月零售銷售月增1%，超乎道瓊預期的0.9%，代表儘管通膨創歷史高點，消費者支出仍然強勁，這也意味著聯準會（Fed）升息的可能性上升，10年期美債殖利率來到2.967%。市場消化銀行股失望的財報，美股周五3大指數開高，道瓊大漲逾400點，那斯達克指數漲約1.4%。

截至台北時間21點34分，道瓊工業指數上漲419.56點（或1.37%），暫報31049.73點；那斯達克指數上漲157.75點（或1.4%），暫報11408.93點；標普500指數上漲51.19點（或1.35%），暫報3841.57點；費城半導體指數上漲32.15點（或1.22%），暫報2659.07點。

5大科技巨頭同步上漲，網飛、蘋果漲超1%，谷歌、Meta和亞馬遜漲逾2%。銀行股大漲，花旗財報繳佳績，大漲5.4%，其他富國銀行、美銀等漲幅普遍落在1%至2%。

半導體類股方面，艾司摩爾漲約1.8%，輝達漲逾2%，台積電ADR則漲超1%，聯電ADR小跌0.1%。