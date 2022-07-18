美國通膨再衝高，且殖利率曲線倒掛，使得美股近期陷入震盪，台股籌碼面觀察，融資浮額今年以來大減約33％，6月後更是迅速瘦身逾530億元，待籌碼浮額清理後，將有利盤勢跌深反彈契機延續，目前布局策略仍是選股不選市，後續關注半年報表現。

日盛投信表示，美國6月CPI年增率達9.1％，創下40年新高，生產者物價指數（PPI）年增11.3％，也高於市場預期，通膨壓力仍大，聯準會（Fed）超鷹派官員傾向升息3碼，淡化市場對7月升息4碼的擔憂，但市場對加速升息衝擊經濟的擔憂，美股恐將續偏震盪。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，近期包括美國CPI、PPI創高，美元走強等多項利空，不斷測試股市底部不破，型態上有打底跡象，技術面季線乖離過大，有均值回歸的機會。台股籌碼面有國安基金進場，穩定投機市場氛圍，加上大型權值龍頭股法說帶來較預期更佳的展望，有利盤勢走一波跌深反彈契機。

後續除關注上市櫃公司半年報業績外，及美股第二季財報季登場，多家重量級金融股率先公佈財報，接下來多家美國重量級科技股財報將揭露，為後續留意焦點。

日盛精選五虎基金投資團隊強調，現階段台股布局仍建議選股不選市，靜待盤勢止跌回穩後再擇優伺機而動，觀盤重點可聚焦6月營收創高，下半年營運展望明朗成長族群。產業以科技股先進製程的晶圓代工、伺服器及智能車供應鏈為首選，傳產看好金融及電信股，具有升息利差放大及ARPU上升等基本面利多。