繼《前男友的遺書》後，同樣改編自新川帆立同名小說的日劇《競爭的維護者》，成為史上首部以「公平交易委員會」為主軸的連續劇，希望能透過故事中的公平交易委員會第六審查小組，在揪出各種違法商業行為的同時，以明快的節奏加上男女主角的反差，讓觀眾了解「公平交易」對於經濟帶來的影響與重要性。

該劇找來杏與坂口健太郎主演，杏為了飾演女主角「白熊楓」，一口氣剪掉20公分的頭髮，強調希望這部作品能讓觀眾們有煥然一新的感覺，而對於不太熟悉的「公平交易委員會」，雖然有許多平常用不到的專門用語，但在讀過劇本後才完全了解這些都與每個人的生活有關，她甚至還說：「看過此劇的話，去超市買菜看到價錢的時候，可能多少都會意識到某些不一樣的事物」，強調「公平交易」對消費者而言是息息相關的事。

該劇於昨（11日）在日本首播，當天恰巧是男主角坂口健太郎的生日，同劇演員在日前的新戲發表會上提前替他慶生，讓他害羞地說這樣公開慶祝有點不好意思，但也表示：「生日當天有新戲開播可能是空前絕後，所以滿31歲的我會繼續加油！」巧合的是預計播出第二集的日子（本月18日）則是另一位要角大倉孝二的生日，他在一旁開玩笑道：「應該沒人會對我生日有興趣啦」，接著自問自答地說：「我48歲的目標嗎？希望能保持元氣！」

《競爭的維護者》首集節奏明快，看為人耿直、憑感情行動的前刑警白熊楓（杏 飾）如何與滿口道理、愛鬧彆扭的天才小勝負勉（坂口健太郎 飾）搭檔，以公平交易委員會第六審查小組的身份，化身替經濟活動維護自由且公正競爭環境的守門員，並與小池榮子、大倉孝二、加藤清史郎、寺島忍等豪華陣容聯手揪出企業所隱瞞的圍標、寡頭壟斷等不法行為。該劇於每週二中午在friDay影音獨家與日本同步跟播。