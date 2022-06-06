疫情肆虐，國立高雄大學資訊管理學系副教授林杏子在遠距教學上研發出一套受學生歡迎的課程，她主講的「電子商務」，不只系上學生修習，也吸引校內西洋語文、應用物理、金融管理等跨學院共10個學系60餘名學生選課，透過分組線上競賽，讓課程更加活潑。

對於比較線上教學與實體上課的效果，林杏子認為，透過教學軟體BookRoll的後台統計，以課堂上播放簡報來說，學生在遠端翻頁跟進的程度滿高的，顯然有許多學生專心聆聽課程。

林杏子說，疫情已經持續3年，對各行各業的衝擊很大，像她就透過通訊軟體Line成立十個群組，關心每個專題組學生的進度，像是「與星球對話」、「心中的小星星」等。

透過深入淺出的教學，讓學生了解電商、永續與環保的關聯性，讓學生設計可以吸引民眾目光的產品特色，讓 「SDGs」（聯合國永續發展目標）不再是生硬的口號或計畫，而是可以讓學生透過生活與課程了解箇中含意。