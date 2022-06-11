雲林縣高中以下學校及幼兒園，本月13日起恢復實體上課，雲林縣衛生局11日持續鼓勵5至17歲幼兒與學生接種2、3劑，5至11歲兒童若已接種第1劑，4周後便可接種第2劑。12至17歲學生於本月6日開始進行第3劑校園接種，預計月底接種完畢，希望藉由持續接種，提升校園群體防疫力。

雲林縣政府為加強兒童與國、高中學生防疫力，5月2日起進行校園莫德納兒童疫苗接種，5月25日接種BNT兒童疫苗，2種疫苗總接種率逾83％，但仍有近2成孩子未接種第1劑，呼籲家長盡快帶孩子接種；12至17歲國、高中學生，則自本月6日起開始在校園接種第3劑。

雲林縣衛生局表示，中央原本規定兒童接種第1劑疫苗後，須隔12周才能接種第2劑，10日宣布縮短為4周，因此5月初接種的兒童，6月初便可接種第2劑，因應13日恢復實體上課，建議家長踴躍帶孩子接種第2劑，可降低染疫後出現重症與死亡風險。

至於12至17歲國、高中生，已完成第2劑接種達83.3％，本月6日開始進行校園第3劑接種，目前接種率約14％，預計6月30日完成接種，也可自行前往醫療院所接種。衛生局指出，接種第3劑可讓學生有更好的防疫力，因應日後的實體上課。

另外，針對65歲以上長者、55歲以上原住民，只要在6月底接種疫苗，不論第幾劑，都贈送價值500元的衛教宣導品與2劑快篩劑，藉此鼓勵踴躍接種，目前所有縣民第1劑接種率已達88.3％，均無不良反應回報，請大家放心接種。