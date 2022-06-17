「諾瓦瓦克斯」（Novavax）13日宣布向台灣食藥署提交新冠疫苗「NVX-CoV2373 」的緊急使用授權（EUA）。食藥署專家會議今通過Novavax疫苗專案輸入申請，核准用於18歲以上成人，兩劑施打間隔為3周。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞15日被問及Novavax進度時曾透露，希望本月食藥署能完成Novavax疫苗的審查，一旦食藥署核准EUA就可以由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論後續接種事宜。

食藥署今日晚間表示，經審查Novavax疫苗的品質、安全及療效資料，整體評估並考量國內緊急公共衛生需求，今日專家會議建議同意依據《藥事法》第48條之2規定，核准Novavax疫苗專案輸入，適用於18歲以上成人，用法用量為施打2劑，每劑0.5毫升（含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白），兩劑施打間隔3周。

在18歲以上成人的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位壓痛、注射部位疼痛、疲勞、肌痛、頭痛、全身無力、關節痛和噁心或嘔吐，不良反應的嚴重程度通常為輕度至中度。未來食藥署將持續監控國內外接種新冠肺炎疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗之安全。

至於Novavax疫苗的開打時程，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，下周將召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，因需要洽談疫苗到貨事宜，開打時間點仍待確定。