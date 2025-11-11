新北市永和區竹林路昨（10）日下午賴姓女子騎乘機車行經，遭56歲陳姓男子亂彈菸蒂彈到手部，賴女上前理論，卻遭陳男持雨傘揮擊臉部見血，一旁見義勇為男子壓制立即陳男，待警方到場逮捕，偵訊後依傷害罪嫌送辦。

據了解，陳男邊走邊抽菸，抽完後隨手彈飛煙蒂，菸蒂不偏不倚彈到騎車行經的賴女手上，賴女遂上前質問陳男，陳男竟情緒失控，持雨傘揮打賴女，造成臉部掛彩。在旁民眾見狀，隨即將陳男壓制。

永和警分局獲報派員到場，將陳男以傷害現行犯逮捕。偵訊後，全案依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。