台東縣高中以下學校恢復實體上課已經1週，採混成教學。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣高中以下學校恢復實體上課已經1週，台東縣府教育處指出，國高中學生返校情形踴躍；學生紛紛表示，還是回到學校，與老師、同學面對面互動較有趣；老師也說，疫情後接連停課，學生們反而珍惜重返教室的時間，學習和溝通都更加順暢。

返校上課的學生表示，與老師、同學們面對面上課還是比較有趣，「實體還是比較好玩啦，就是可以跟同學多些互動」；在第一線教學的老師們說，實施遠距教學期間，雖然螢幕畫面近在咫尺，但仍感到有距離感，而混成教學必須兼顧實體與線上課程的學生，考驗教學者的反應。

部分老師說，偶爾也因設備或訊號等因素，影響課程流暢度，疫情下，發現大家還是比較珍惜在校園見面的感覺。

為降低校園染疫風險，台東縣自5月23日宣布暫停實體課程1週，由於師生確診人數居高不下，又再延了2週，實施遠距教學。終於在本週恢復實體課程，但若家長擔憂疫情，仍可為孩子請防疫假，不列入出缺勤紀錄。

教育處長林政宏表示，經了解，國高中除了確診及隔離的學生未到校，各校皆反映學生返校上課情形良好，另因國小學生只接種第1劑疫苗，仍有部分家長擔心孩子染疫，未讓孩子到校，由老師採線上線下混成教學的方式上課，維持孩子學習不中斷。