台南市宣布暑期活動得採實體辦理。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲宣布，6月27日至30日維持線上教學。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增4444例，下周只上4天課就要放暑假，市長黃偉哲下午宣布，台南高中以下學校及公立幼兒園，6月27日至30日繼續維持線上教學，但學生可到校期末考。目前國中約9成採取到校實體評量、國小約3成採實體測驗，2成為部分實體、部分線上測驗。

教育局長鄭新輝指出，據中央流行疫情指揮中心資料顯示，中南部疫情雖逐漸舒緩，但沒有明顯下降，因此，下周6月27日至6月30日仍將持續採線上遠距教學。至於7月1日起，各校暑期學習或活動，在落實防疫措施前提下，可採實體辦理。

他說，由於下周剩4天上課日，各校重要學習活動如期末定期評量和休業式等，可經防疫專責小組決定後，安排學生返校參與實體活動；此外，各校期末定期評量得兼採紙筆測驗或多元評量方式辦理，必要時，可透過學生成績評量委員會調整占分比例，也須先向家長說明。

他也補充說明，考量5月23日起，全市暫停實體課程至6月30日，各校得視需求增加國高中暑期課業輔導總節數20節，國中每日以上午為限，增加後，總數不得超過120節。另外，暑期若有規畫辦理校外教學活動，則以在台南市辦理為原則，並應事先徵詢家長意見、評估辦理地點安全性及落實防疫措施後才辦理。