元宇宙是新興發展議題，IC設計廠商矽統科技看好前景，決定從教育著手，向以電競聞名的東泰高中拋出橄欖枝，攜手合作打造虛擬直播攝影棚，做為產學合作學程的起點。矽統科技表示，此產品以類電玩式直觀操作的介面軟體，與輕巧快速拆卸組合的硬體，降低使用者的學習門檻，讓學生們可快速上手，並打造專屬自媒體內容。

東泰高中發展電競課程卓然有成，甚至揚名海外，矽統科技看準東泰高中電競團隊學生的優勢，雙方決定合作打造3D沉浸式虛擬直播攝影棚。矽統科技指出，用於虛擬世界的溝通工具簡單好上手，有電競基礎的學生僅需20分鐘即可順利操作，將可融合東泰師生在電競界的創意，落實在實體世界裡的應用。

合作模式先將矽統近期自主研發的3D沉浸式虛擬直播攝影棚，做為產學合作學程的起點，矽統科技指出，此產品以類電玩式直觀操作的介面軟體，與輕巧快速拆卸組合的硬體，降低使用者的學習門檻，讓互動更直覺化，同時兼具世界級的即時去背技術，簡單實現元宇宙。目前合作1年為期，評估合作效益之後視情況延展合作期限。

陸續將可結合東泰不同面向的專業課程，產出新的行銷甚至是新的知識傳遞模式，並搭配雲端共享資料庫體驗，將虛擬世界的內容不論是場景、物件甚至人物IP有效分享，開啟另一扇溝通的大門，打造共創共生的共享平台。東泰高中執董黃士祐認為該合作模式能帶來明確的實質效益，也期待更多不同專長背景的學生加入，提升就業市場接軌率。