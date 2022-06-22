醒吾科大辦理勞動部在職勞工進修3年7萬「3D虛擬偶像社群經營與電商直播班」及新北市職訓中心失業者職業訓練「社群電商與行銷人才訓練班」，即日起開始報名囉！培訓專業技能提升就業機會，以增進產業競爭力。

疫情後，民眾生活型態開始改變，「電商」已成為疫情下最受惠的產業之一，像是OTT影音串流、虛擬實境(VR)、社群電商、電商直播等專業人才需求驟增。

「社群電商與行銷人才訓練班」招生簡介。(照片/醒吾科大提供)

「社群電商與行銷人才訓練班」、「3D虛擬偶像社群經營與電商直播班」，聘請業界專業講師，並依照學員工作需求準備及直播演練規劃，讓學員能夠將其專長應用在工作上。

其中石材加工員盧皇文，對釣蝦非常有興趣，並將其興趣結合直播，變成YouTuber釣蝦網紅，開設頻道「恩威TV」訂閱人數爆增，影片觀看流量高達萬人，其中還以「快失傳的繃烤泰國蝦術」這支影片爆紅，觀看流量爆衝至70萬次流量，為自己未來開創了一條不同的道路。

近年各種虛擬偶像、歌手、直播主在網上竄紅，像是以動漫大國日本的虛擬歌手初音未來，就曾接過遊戲、美髮等廣告代言，還有更多虛擬偶像代言的廣告，都有不錯的銷售成績。

在本次課程中將由業界老師傾囊相授，學習如何做到虛擬角色的設定、動態捕捉效果，用自己的身體順暢地扮演自己的角色，所以千萬別錯過成為具有群眾魅力的Vtuber，掌握虛擬直播網紅的商機。