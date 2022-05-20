醒吾科大觀光餐旅學院日前參賽「2022 APHCA台灣亞太盃美業交流競賽暨美饌藝術美學競賽」，狂掃18金14銀18銅，勇奪50面獎牌，獲獎數為全國大專院校之冠。其中餐旅系進二技二年級張皓任在金牌老師王聰明指導下，更囊括1金1銀1銅三個獎項，師生優異表現技壓群雄。

本次觀光餐旅學院報名競賽項目分為烘焙藝術展示組、廚藝展示組、飲調創意組，由全國各高中職、大專院校及業界師傅以不分組的方式進行競賽，現場各界好手齊聚展現最高專業技術。醒吾科大觀餐學院師生展現超強實力，聯手橫掃50面獎牌，「叫我第一名」當之無愧！

據悉為了參加APHCA台灣亞太盃競賽，所有指導老師手把手帶領學生練習，從廚藝技巧、現場禮儀、口條訓練等進行密集培訓，讓多位學生首次參賽就奪金，除了提升學生自信心也展現觀光餐旅學院的堅強師資。

由觀光休閒系王建華老師帶領創意花式調酒社社團學生，分別參加「經典調酒－傳統組」及「葡萄酒 Sommelier 侍酒師服勤」競賽。王建華表示，參賽者須在5分鐘內調製三杯指定經典調酒，在賽前先調整學生調酒的順序，不斷練習時間內完成品項，且不能影響酒的口感，侍酒師服勤則著重口條、儀態及台風，才能獲得評審的青睞，參賽學生能獲得如此殊榮得來不易。

「經典調酒－傳統組」由觀光休閒系一年級鄭宜庭及蘇雋育各奪得一面金牌。鄭宜庭在智光商工就讀時即有參加多次比賽，因經驗不足沒能拿到好成績，進入醒吾科大接受指導老師王建華的訓練後首次奪金，未來仍會繼續參賽為個人及學校贏得更多獎牌；蘇雋育也是第一次參加現場比賽，賽前特別加強練習儀態，很開心能獲得金牌，希望未來可以從事郵輪或飯店的調酒師。

「葡萄酒 Sommelier 侍酒師服勤」由觀光休閒系二年級吳志伶獲得銅牌。吳志伶表示，本身很喜歡研究葡萄酒，所以希望透過比賽能更瞭解並精進葡萄酒的專業服務流程，希望未來能有飯店實習機會。

醒吾科大餐旅管理系王聰明老師(右)與學生張皓任，展示「無國界料理廚藝展示-前菜展示組」得獎作品。(圖/醒吾科大提供)

醒吾科大餐旅管理系王聰明老師展示「無國界料理廚藝展示-團體套餐組」得獎作品。(圖/醒吾科大提供)

餐旅管理系王聰明老師帶領學生參加「無國界料理廚藝展示-前菜展示組、主菜展示組、團體套餐組」及「天然食材果凍花~創意組」競賽。王聰明表示，因疫情關係無法參加國外競賽，但這次亞太盃屬於國際賽事，因此決定帶領學生們參加比賽切磋學習，並協助解決參賽同學在練習過程中遇到的困難，提升學生個人廚藝能力及創作技巧。

餐旅管理系進二技二年級張皓任表現優異，個人囊括「無國界料理廚藝展示」1金1銀1銅三個獎項，他感謝醒吾科大提供最佳學習環境與設備，更感謝指導老師王聰明的細心教導，帶領他參加許多校外比賽。張皓任從比賽中學習到很多技巧並提升廚藝，畢業後將開一間北歐風格的早午餐店，發揮在校所學的廚藝及創作技巧。

醒吾科大餐旅管理系一年級徐子涵，示範得獎作品製作過程。(圖/醒吾科大提供)

餐旅管理系一年級徐子涵是醒吾科大幸福烘焙工坊社團成員，參賽項目是「烘焙藝術展示組」，主題「鶴與花」以拉糖工藝展現熱情與活力的作品，首次參賽就獲得金牌的好成績，希望未來可以學習更多烘焙技術，並參加更多比賽奪得更多金牌。

餐旅管理系二年級郭芷妤也是幸福烘焙工坊的社團幹部，參加項目是「翻糖蛋糕裝飾」，以戀人為設計發想，將牛郎織女相會鵲橋來表現「鍾情」這個主題，一舉奪得金牌。未來希望可以繼續參加更多類型的工藝比賽，增加自己的工藝技巧，奪得更多獎項。

醒吾科大三位金牌得主，「婚禮糖霜餅乾」陳泓豫（左起）、「翻糖蛋糕裝飾」郭芷妤、「烘焙藝術展示組」徐子涵，三人開心分享奪金心得。(圖/醒吾科大提供)

餐旅管理系一年級陳泓豫是醒吾科大幸福烘焙工坊社團成員，參賽項目是「婚禮糖霜餅乾」，主題「Fall on love」以粉色與藍色搭配營造出甜蜜浪漫的婚禮氛圍，第一次參賽即奪得金牌。陳泓豫希望可以繼續比賽磨練技術，未來將朝翻糖工藝持續精進，目標進軍國際市場。

醒吾科技大學觀餐學院黃寶元院長表示，醒吾擁有最先進專業的軟硬體設備，及優秀業師投入教學，教學模式活潑生動、多元問題導向，讓學生在「玩中學」、「學中玩」，並帶領學生參加國內外比賽，積極與政府、產業結合，培養實務專精的跨域專業人才為目標。