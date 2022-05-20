宜蘭縣今天（20日）新增2201名確診個案，累計全縣已有2萬4670人染疫，縣長林姿妙表示，因確診人數逐漸攀升，醫療需求也增加，為了分流民眾，宜蘭縣即日起推出「一站式服務診所」，有35家診所參加，讓民眾得以快速又安全就醫。

今天新增的確診者中，學生數有228人，教職員工19人，累計有3771名學生、352名教職員確診。

衛生局表示，因應確診人數眾多，為了讓民眾獲得快速的醫療服務，縣內成立35家一站式服務診所，可提供結合快篩判讀、視訊診療、開立抗病毒藥物和居家照護等完整性服務，請有就醫需求的民眾依照分流原則就診，才能快速又安全的就醫。

35家一站式服務診所中，林姿妙特別提及位在南澳鄉的大愛診所，因為大愛診所在南澳鄉深耕多年，是全縣是第一家可做PCR採檢、視訊判讀快篩結果、視訊診療、提供居家照護服務的診所，守護偏鄉民眾的健康。