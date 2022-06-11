世新大學今(11)日舉行畢業典禮，受疫情影響，活動規模縮小且同時採線上直播。而今年度儀式對大亮點在於知名演員許瑋甯以畢業生身分出席，獲頒傑出表現獎。首度參加大學畢業典禮的她直呼感動，「真切地被祝福，每個細節都像是在一步步告別學生身分。」

世新大學今年度畢業典禮採實體和線上雙軌分流模式進行，出席實體儀式的300多名師生，均於昨(10)日下午完成快篩檢測，並在今(11)日活動全程採梅花座及並帶口罩，另有2300多名畢業生為線上參加學位授與典禮。

世新大學校長吳永乾在致詞時，引用美國蘋果公司已故執行長Steve Jobs名言「Stay hungry stay foolish」，勉勵畢業生「求知若渴，虚懷若谷」。

吳永乾也提到，面對高度媒體化的現代社會，也要避免沉溺智能手機和社群媒體，與親朋好友相聚時，不要再「滑手機」形成共聚一堂卻各自孤獨的場面，期許每一位畢業生都要珍惜面對面、真情流露的對話和溝通，懷抱熱情去看待外界事物。

擔任致詞代表學生的英語暨傳播應用學系畢業生邱音雅分享，儘管自身不是傳播專業，仍感激獲得系上師長認真對待、傳授專業，校內豐富多元的48個社團、讓學生展示各式專長的才藝大賞等活動，以及多不勝數的實習、產學資源，都讓世新生活豐富多彩。

邱音雅還提到，站在每天必經的景美橋上回望世新大學，讓她深刻體會這是最適合自己的地方，並接受每一項人生的選擇與安排，而最值得感恩的，就是能夠健康地與同校的大家坐在會場接受祝福與表揚。

而今年的畢業典禮，也有不少演藝名人參加。被稱為是最美畢業生的演員許瑋甯，今年度從世新大學傳播管理學系上海碩專班畢業，她在獲獎時直說：「參加整場儀式有種受到肯定的感覺，真切地被祝福，每個細節都像是在一步步告別學生身分。」

出席儀式的還有藝人何嘉文，以及金鐘獎得主楊潔玫也獲邀參與，一同感受典禮氣氛。另外諸多演藝圈的校友也送上祝福，包括林心如、黃子佼、王上菲等演藝圈代表都錄製祝賀影音，鼓勵即將展翅高飛的學弟妹，期待與大家在不同領域上的合作與發展。